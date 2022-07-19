Производитель золота и серебра Polymetal допустил продажу российских активов Фото: Правительство Хабаровского края

Российская добывающая компания Polymetal может продать свои активы в России.

«Компания рассматривает возможную модификацию своей структуры владения активами, которая обеспечит различное право собственности в различных юрисдикциях. Сегодня Компания объявляет о том, что она проводит оценку возможной продажи активов, расположенных в Российской Федерации», – сказано на сайте Polymetal.

В случае завершения сделки компания сосредоточится на деятельности в Казахстане, где сейчас производится более 500 тысяч унций золота в года, говорится в сообщении. Отмечается, что выручка Polymetal в этой стране в прошлом году составила 984 миллиона долларов.

Как объяснили в компании, основной целью возможной продажи российских активов является «восстановление акционерной стоимости компании за счет переоценки рынком активов в Казахстане до справедливой стоимости и снижения рисков текущей деятельности».