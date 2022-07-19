Евросоюз ввел новые санкции против 55 россиян Фото: REUTERS

В новый список антироссийских санкций включены 55 граждан России, сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на заседании комиссии по международным делам в Сенате республики.

«Вчера мы ужесточили санкции против РФ. Мы ввели запрет на импорт золота из России. Также мы усилили индивидуальные санкции, приняв дополнительные ограничительные меры против ряда лиц – эти меры коснулись 55 человек», – сказала глава французского МИД.

Напомним, накануне министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн сообщил, что новые санкционные ограничения Европейского союза касаются юридических лиц и политиков из России, а также поддерживающих Москву на Украине.

Как писал сайт kp.ru, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призывал ранее дождаться эффекта антироссийских санкций. По его словам, они не подействуют моментально. Как считает Боррель, эмбарго на импорт высокотехнологичной продукции, такой как полупроводники, должен серьезно повлиять на российские компании, выпускающие бытовую электронику, компьютеры, самолеты, автомобили, а также продукцию военно-промышленного комплекса.