Эрдоган назвал конструктивной позицию России по вывозу украинского зерна Фото: REUTERS

Позиция России в ходе переговоров по вывозу зерна из портов Украины была очень конструктивной, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В ходе последних стамбульских переговоров позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной. Конечно же, результат, который мы получим по итогам этих переговоров, несомненно, будет обсуждаться во всем мире», – заявил политик на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Иране.

Как отметил турецкий лидер, в сложившейся ситуации важно поддерживать контакты на высшем уровне через телефонные разговоры.

Как писал сайт kp.ru, делегации России, Турции, Украины и ООН ранее договорились создать в Стамбуле координационный центр по вопросу вывоза зерна с Украины.

Между тем Минобороны Турции сообщило о достижении принципиальных договоренностей по созданию «зернового» коридора.

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