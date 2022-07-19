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Политика19 июля 2022 17:40

Эрдоган назвал конструктивной позицию России по вывозу украинского зерна

Результат переговоров будет обсуждаться во всем мире, уверен политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Эрдоган назвал конструктивной позицию России по вывозу украинского зерна

Эрдоган назвал конструктивной позицию России по вывозу украинского зерна

Фото: REUTERS

Позиция России в ходе переговоров по вывозу зерна из портов Украины была очень конструктивной, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В ходе последних стамбульских переговоров позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной. Конечно же, результат, который мы получим по итогам этих переговоров, несомненно, будет обсуждаться во всем мире», – заявил политик на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Иране.

Как отметил турецкий лидер, в сложившейся ситуации важно поддерживать контакты на высшем уровне через телефонные разговоры.

Как писал сайт kp.ru, делегации России, Турции, Украины и ООН ранее договорились создать в Стамбуле координационный центр по вопросу вывоза зерна с Украины.

Между тем Минобороны Турции сообщило о достижении принципиальных договоренностей по созданию «зернового» коридора.

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