Началась трехсторонняя встреча Путина, Эрдогана и Раиси в Тегеране Фото: REUTERS

В Тегеране началась трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта в Сирии а Астанинском формате с участием президента России Владимира Путина, лидера Турции Реджепа Таийпа Эрдогана и президента Ирана Ибрахима Раиси.

Политики обсудят последние события в Сирии, в частности шаги по полному уничтожению террористических вооруженных сил в арабской республике. Кроме того, лидеры затронут конфликт на Украине и ряд других международных вопросов. Ожидается, что по итогам трехсторонней встречи президенты выступят с заявлениями.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 19 июля Путин прилетел в Тегеран на переговоры с президентом Ирана Раиси и встречу с Эрдоганом.

Напомним, ранее официальный представитель Кремдя Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на очень насыщенный диалог между главами государств.

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