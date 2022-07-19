Россия передаст ООН материалы о внесении данных 327 детей в базу украинского «Миротворца» Фото: Shutterstock

Россия намерена передать в среду, 20 июля, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу материалы о включении в базу сайта «Миротворец» 327 несовершеннолетних. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Российские НПО обнаружили, что на сайте «Миротворец» опубликованы личные данные как минимум 327 несовершеннолетних, что подвергает их жизни реальной угрозе. Мы передадим информацию об этом генеральному секретарю», – сказал дипломат на заседании Совета безопасности ООН.

Напомним, в 2021 Украина внесла в базу «Миротворца» 12–летнюю Фаину Савенкову после своего видеообращения к членам Совета безопасности ООН с призывом не забывать о том, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. Украинский сайт называет ребенка «жертвой психологического насилия и российско–террористической пропаганды» и обвиняет в участии «в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».