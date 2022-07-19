Чувашия заняла первое место среди регионов России по количеству жителей, ведущих здоровый образ жизни

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Согласно данным исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата, по итогам 2021 года Чувашия заняла первое место в рейтинге регионов России по количеству жителей, ведущих здоровый образ жизни. Об этом на совещании у Главы Чувашской Республики Олега Николаева сообщил министр физической культуры и спорта ЧР Василий Петров.

Эффективность работы по привлечению бюджетных инвестиций в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы доказывает, что в 2022 году на строительство и реконструкцию спортивных объектов в рамках РАИП выделено в 3,6 раза больше средств по сравнению с 2019 годом.

Доля расходов консолидированного бюджета Чувашии на физическую культуру и спорт по итогам I полугодия 2022 года составила 1 259,7 млн рублей, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

Глава Чувашии отметил, что направление физической культуры и спорта в регионе планомерно развивается и показывает свою эффективность. Также Олег Николаев подчеркнул, что заданную динамику необходимо поддерживать и увеличивать.

В свою очередь, Василий Петров сообщил, что сегодня Чувашия занимает первое место в рейтинге цифровизации среди регионов Минспорта России по итогам 2021 года.