В Хабаровском крае и Якутии из-за пожаров введен режим ЧС Фото: кадр из видео

Режим чрезвычайно ситуации ввели в Хабаровском крае и Республике Саха в связи с лесными пожарами, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Хабаровский край и Якутия впервые ввели режим ЧС федерального уровня по упрощенному порядку, который приняли в этом году. Сейчас площадь лесных пожаров в Якутии и Хабаровском крае в 3,2 раза ниже по сравнению с прошлым годом. В 1,7 раз меньше и количество самих пожаров. Это все результаты оперативного выявления возгораний и их ликвидации», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы Минприроды, в прошлом году ведомство из-за административных барьеров не имели право использовать федеральные силы для тушения пожаров в Якутии до тех пор, пока они не «достигли нужных критериев». В настоящее время эти критерии существенно снижены, что позволяет регионам получать необходимую помощь вовремя, добавил министр.