Газпромбанк сообщил о введении комиссии за SWIFT-переводы и обслуживание валютных счетов

Газпромбанк сообщил о введении комиссии за SWIFT-переводы и хранение валюты недружественных стран на счетах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Газпромбанк объявил о введении комиссии за валютные SWIFT-переводы за границу. Об этом сообщила в вторник 19 июля пресс-служба банка.

Сообщается, что комиссия в размере трех процентов от суммы перевода будет взиматься с физических лиц. Вводятся минимальный и максимальный размер комиссии.

«Мы также объявляем о введении с 20 июля комиссии в размере 3% от суммы перевода (но не менее 12 000 руб. и не более 60 000 руб.) за осуществление физическими лицами любых валютных переводов за границу с использованием системы SWIFT», - сообщили в банке.

Также комиссия будет взиматься за хранение валютных остатков в долларах США и евро объемом более 10 000 единиц. Ежедневная комиссия составит 0,017 процента от общей суммы остатка. За зачисление на счета долларов США и евро комиссия составит три процента от суммы зачисления. В банке уточнили, что минимальная комиссия в таком случае составит 12 000 рублей, а максимальная не должна превышать зачисленную сумму.

«Мы просим наших клиентов – физических лиц по возможности воздержатся от операций в указанных выше валютах», - говорится в сообщении банка.

Ранее банк «Тинькофф» сообщил о введении комиссии за обслуживание валютных счетов. В банке объяснили, что такая мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России.

В то же время Банк России выступил против комиссий за валютные счета без согласия клиентов.