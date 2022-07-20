Помощник Путина рассказал о формате участия России в саммите G20

Формат участия Путина в саммите G20 будет определен непосредственно перед мероприятием. Фото: REUTERS

Формат участия Российской Федерации в саммите G20 будет определен непосредственно накануне мероприятия. Об этом заявил во вторник 19 июля помощник президента Юрий Ушаков.

«Приглашение есть. Мы ответили положительно. Решение будет принято непосредственно перед поездкой», - цитирует РИА Новости комментарий Ушакова по поводу формата участия российского президента Путина в саммите «Группы двадцати».

Напомним, министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати сообщила, что лидерам всех стран Группы Двадцати отправлены приглашения на саммит, который пройдет в этой стране. Министр уточнила, что приглашение отправлено также президенту России Владимиру Путину.

Позднее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял приглашение своего индонезийского коллеги Джоко Видодо на саммит «Группы двадцати», который состоится на острове Бали 15-16 ноября 2022-го.

В то же время глава ЕК фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит G20 из-за участия в нем Владимира Путина.