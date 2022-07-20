Неонацисты используют мирных жителей как живой щит на коксохимическом заводе в Авдеевке

Украинские боевики согнали мирных жителей на коксохимический завод и используют их в качестве живого щита. Фото: REUTERS

Киевский режим продолжает нарушать норм международного гуманитарного права. О новых фактах использования украинскими военными мирных жителей в качестве живого щита рассказали в российском Минобороны.

Так, в находящемся в ДНР населенном пункте Авдеевка неонацисты привезли мирных жителей на территорию коксохимического завода. Людям сказали, что их якобы спасают от артиллерийских обстрелов. На самом деле боевики удерживают их в качестве «живого щита». На заводе размещена артиллерия и РСЗО, из которых регулярно обстреливают другие населенные пункты.

«Цель этих циничных действий украинских националистов – спровоцировать ответный огонь и обвинить Вооруженные Силы России и формирования ДНР в гибели гражданского населения в результате якобы неизбирательных ударов», - отметили в Минобороны.

Также националисты размещают огневые точки, артиллерию, опорные пункты и склады боеприпасов в школах, детских садах и жилых домах.

Тем временем Белый дом анонсировал включение HIMARS в новый пакет военной помощи Украине.

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