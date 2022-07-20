Японский политолог заявил, что США устроили ад в Восточной Европе

Японский политолог заявил, что США вынудили Россию начать спецоперацию на Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты вынудили российского президента Путина начать спецоперацию на Украине, превратив Киев в западный оплот на российской границе. Об этом заявил японский политолог Ивао Осаки. Эксперт напомнил, что Вашингтон подталкивал Украину к вступлению в НАТО и накачивал ее современным оружием, а президент Украины Зеленский нарушил Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию», - пишет Осаки в статье для издания JB Press.

Политолог отметил, что официальный Вашингтон игнорирует международное право и сделал вывод, что именно США устроили «ад в Восточной Европе».

Ранее министр обороны Украины Резников предложил Западу тестировать новое оружие на территории своей страны, заявив, что Польша уже провела испытания артиллерийской системы на территории Украины.

Тем временем немецкий военный эксперт признал неисчерпаемость ресурсов России и предостерег от недооценки российской армии.

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