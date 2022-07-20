Первый зампред Комитета Госдумы Никонов назвал встречу лидеров России, Турции и Ирана в Тегеране историческим событием

Первый зампред Комитета Госдумы Никонов заявил, что саммит Тегеран-2022 поднял на более высокий уровень отношения стран-участниц. Фото: REUTERS

Историческое значение саммита лидеров России, Ирана и Турции, который прошел во вторник 19 июля в Тегеране, чрезвычайно велико. Тегеран-2022 можно приравнять к Тегерану-1943. Об этом заявил kp.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы Вячеслав Никонов.

«И тогда, и сейчас речь шла и идет о встрече лидеров трех великих держав. Только державы другие», - отметил Никонов, добавив, что по итогам этой встречи отношения России с Ираном и Турцией поднимаются на более высокий уровень, переходя от союзнического взаимодействия к стратегическому партнерству.

Тегеран-2022: Президенты России, Ирана и Турции встретились в разгар противостояния Запада с Москвой. Все о встрече лидеров трех стран читайте здесь на kp.ru.

Ранее Путин раскрыл подробности переговоров с глазу на глаз в Тегеране. Российский президент рассказал kp.ru о главных вопросах, которые он обсуждал с Раиси, Хаменеи и Эрдоганом.

Также Путин сообщил, что Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии по итогам саммита и назвал прошедший в Тегеране саммит по урегулированию ситуации в Сирии полезным и содержательным.