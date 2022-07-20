Путин намерен совершить ряд визитов за рубеж осенью 2022 года

Путин намерен посетить ряд зарубежных стран осенью 2022 года. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин намерен нанести несколько визитов в зарубежные страны. Сейчас идет подготовка к этим визитам, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что в совсем ближайшей перспективе Владимир Путин не планирует зарубежных поездок, визиты запланированы на осень 2022 года.

«На на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется», - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля не стал анонсировать конкретные направления будущих поездок президента.

Напомним, 19 июля президенты России, Ирана и Турции встретились в разгар противостояния Запада с Москвой. Все о встрече лидеров трех стран читайте здесь на kp.ru.

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