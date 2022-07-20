Первый зампред Комитета Госдумы Никонов заявил, что Вашингтону нечего предложить другим странам, кроме угроз

Вячеслав Никонов объяснил, почему американская внешняя политика терпит крах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Соединенным Штатам нечего предложить другим странам, кроме угроз. Именно поэтому визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию оказался провальным. Об этом рассказал в интервью kp.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы Вячеслав Никонов.

«Американская политика лишена сейчас пряников каких-либо, потому что в Штатах их просто нет. А действовать кнутом против стран, с которыми ты хочешь установить союзнические отношения, довольно бесперспективно», - сказал Никонов, комментируя посещение Байденом Израиля и Саудовской Аравии.

В то же время Никонов заявил, что историческое значение саммита лидеров России, Ирана и Турции, который прошел во вторник 19 июля в Тегеране, чрезвычайно велико. По его мнению, Тегеран-2022 можно приравнять к Тегерану-1943.

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