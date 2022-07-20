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Политика20 июля 2022 3:40

Первый зампред Комитета Госдумы Никонов заявил, что Вашингтону нечего предложить другим странам, кроме угроз

В Госдуме рассказали, почему визит Байдена на Ближний Восток оказался провальным
Мария ПАВЛОВА
Вячеслав Никонов объяснил, почему американская внешняя политика терпит крах.

Вячеслав Никонов объяснил, почему американская внешняя политика терпит крах.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Соединенным Штатам нечего предложить другим странам, кроме угроз. Именно поэтому визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию оказался провальным. Об этом рассказал в интервью kp.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы Вячеслав Никонов.

«Американская политика лишена сейчас пряников каких-либо, потому что в Штатах их просто нет. А действовать кнутом против стран, с которыми ты хочешь установить союзнические отношения, довольно бесперспективно», - сказал Никонов, комментируя посещение Байденом Израиля и Саудовской Аравии.

В то же время Никонов заявил, что историческое значение саммита лидеров России, Ирана и Турции, который прошел во вторник 19 июля в Тегеране, чрезвычайно велико. По его мнению, Тегеран-2022 можно приравнять к Тегерану-1943.

Тегеран-2022: Президенты России, Ирана и Турции встретились в разгар противостояния Запада с Москвой. Все о встрече лидеров трех стран читайте здесь на kp.ru.

Ранее Путин раскрыл подробности переговоров с глазу на глаз в Тегеране. Российский президент рассказал kp.ru о главных вопросах, которые он обсуждал с Раиси, Хаменеи и Эрдоганом.