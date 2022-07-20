Что произошло в ночь на 20 июля 2022 года. Фото: REUTERS

Путин предложил для увеличения поставок газа в Европу запустить «Северный поток-2», предупредив, что половина мощностей газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление в России.

Если попытки Запада ограничить объемы поставок российской нефти окажутся успешными, цены на этот энергоноситель взлетят до небес. Об этом заявил президент России Владимир Путин, назвав идеи западных стран по ограничению поставок нефти из РФ «завиральными».

Президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны совершили ошибку, сделав ставку на нетрадиционную энергетику.

Владимир Путин рассказал о подробностях переговоров с глазу на глаз с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и духовным лидером Ирана Али Хаменеи.

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин намерен нанести несколько визитов в зарубежные страны осенью 2022 года.

Владимир Зеленский опасается, что Европа с наступлением зимних холодов пойдет на уступки России в вопросах санкций и военной помощи Украине. Об этом пишет издание Politico.

Немецкий военный эксперт Альфонс Маис предостерег от недооценки российской армии и заявил, что ресурсы России практически неисчерпаемы.

Случай заболевания бубонной чумой выявлен в Китае. Заболел мужчина, ему 45 лет. Симптомы заболевания появились у него 12 июля, накануне мужчина посетил автономный район Внутренняя Монголия. Власти региона ввели четвертый уровень эпидемиологической угрозы.

Министр обороны Украины Резников заявил, что его страна готова стать полигоном для тестирования нового западного оружия в условиях боевых действий.

Россия вывела из боевого состава и утилизирует самую большую в мире атомную подлодку «Дмитрий Донской», ее имя перейдет к другой атомной подводной лодке.