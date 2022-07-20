Посольство РФ в США заявило, что Россия возвращает мир на освобожденные территории Украины

Россия несет мир в освобожденные территории Украины, утверждают в посольстве РФ в США Фото: Александр КОЦ

Обвинения Вашингтона в адрес России по поводу характера специальной военной операции на Украине в корне не верны, так как Москва возвращает мир на освобожденные территории. Соответствующее заявления сделало российское посольство в Соединенных Штатах в своем телеграм-канале.

"Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности", - говорится в тексте поста.

Дипломаты обратили внимание, что РФ активно восстанавливает инфраструктуру, дома и социальные объекты в этих регионах, а также помогает мирным жителям. К этой работе привлечены тысячи россиян.

Так, в Донбассе при активном содействии России до конца года планируется возмести около 500 км дорог и мостов. В Мариуполе ведется строительство 12 многоквартирных домов и современного медцентра. Продолжаются поставки российской гуманитарной помощи, которой на сегодня направлено свыше 45 тысяч тонн.

Все это абсолютно не соотносится с заявлениями Белого дома, который стремится "раскочегаривать" конфликт как можно дольше" и нанести максимальный урон России, не думая об украинцах, подчеркнули в российском посольстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты становятся спонсором международного терроризма, поставляя оружие на Украину.

Политик подчеркнул, что подобная деятельность Вашингтона приведет у тому, что у "террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники".

Медведев также предложил подумать над созданием особого международного органа, который будет заниматься расследованием случаев обнаружения американского вооружения в той или иной точке мира.

Напомним, американские журналисты назвали три условия, при которых Вашингтон прекратит оказывать помощь Украине.

Первое условие — победа на промежуточных выборах республиканцев, в рядах которых может оказаться много молодых представителей.

Второе условие — рост недовольства среди простых американцев. В частности, они не готовы терпеть инфляцию и увеличение стоимости топлива из-за Украины.

Третьей причиной отказа Вашингтона от поддержки Киева может стать риск затяжного конфликта.