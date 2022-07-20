Жорин оценил перспективы эксгумации тела Градского: «Так называемые «родственники» могут потребовать в суде» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Композитор Александр Градский умер в ноябре прошлого года, но до сих пор ему нет покоя. С момента трагичного события случилось много всего: ограбили его вдову Марину Коташенко, свои права на наследство заявила его третья жена Ольга Фартышева, а затем и двоюродная сестра Наталья Градская, живущая в Ницце.

Художник Никас Сафронов, который был другом Градского, уверен, что рано ставить точку в этой истории. Вполне возможно, что у артиста появятся внебрачные дети, которые потребуют свою долю в многомиллионном имуществе. Тогда встанет вопрос об эксгумации тела, чтобы получить образцы ДНК.

Адвокат Сергей Жорин полагает, что такое развитие событий вполне реально.

- Чисто гипотетически, конечно, эксгумация возможна, то есть, если будут претендовать на наследство так называемые „родственники“, родство которых не установлено, то они могут заявить в суде ходатайство о проведен, - говорит он Пятому каналу.

Раскопки будут нужны для того, чтобы получить образец его ДНК. Но ведь взять его можно из личных вещей артиста, так что подобная мера может не потребоваться. Биоматериалы также могли сохраниться в клинике, где Градский лечился в последнее время.

Он полагает, что суд вряд ли пойдет на подобный шаг, к тому же, в этом вопросе можно найти альтернативный путь. Например, извлечь из вещей ДНК, которое впоследствии можно будет сравнить непосредственно с ДНК. Подобный способ был применен с родственниками артиста Спартака Мишулина.

- С высокой степенью вероятности я думаю, что до эксгумации не дойдет, но что в теории прошение может быть заявлено, — подытожил правозащитник.

Тем временем, в Москве началось распределение наследства композитора. Родственники уже начали «грызть друг другу глотки» за богатства покойного музыканта. Старший сын композитора Даниил сразу же тверг все претензии тети на квартиру, которую, как она заявляет, брат обещал ей передать, пишет ФАН.

Тем временем, других подозреваемых, укравших 100 миллионов рублей у Марины Коташенко, так и не нашли. Один из нападавших был задержан почти сразу, он пошел на преступление из желания заработать, передает телеканал "360".