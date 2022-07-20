Песков сообщил, что формат Прямой линии с Путиным зависит от ситуации с коронавирусом

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Формат Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году пока не определен. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, ключевое влияние на окончательное решение в этом вопросе окажут рекомендации Роспотребнадзора, которые будут основаны, в том числе, на ситуации с коронавирусом.

"Вы видите, как она меняется в мире, вы видите темпы роста в разных странах. Что будет у нас, наверное, точно никто сказать не может, - аргументировал Песков. - Поэтому мы каждый раз должны оглядываться на наших специалистов и будем это делать и дальше".

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков рассказал журналистам, что сроки проведения Прямой линии с Владимиром Путиным пока еще не сформулированы, однако не исключено, что она состоится осенью,

Напомним, 30 июня 20201 года прошла 18-я по счету Прямая линия Владимира Путина. Общался с людьми российский лидер не из Кремля, а из Центра международной торговли. За три часа и 48 минут президент ответил на 68 вопросов – он рассказал, чем привился, что будет делать после отставки и чем нам грозит глобальное потепление. Подробнее читайте в материале kp.ru.