Попавший на пути человек остановил движение поездов на салатовой ветке метро в Москве

Поезда на салатовой ветке идут с увеличенными интервалами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за попавшего на пути человека утром 20 июля на Люблинско-Дмитровской линии метро нарушилось движение поездов, сообщает Дептранс Москвы.

Движения не было на отрезке салатовой ветки между восемью станциями - от «Дубровки» до «Марьиной Рощи». В обратном направлении поезда следовали с большими, чем обычно, периодами между отправлениями.

К 8:20 движение восстановили, сейчас его возвращают к привычному расписанию.

О состоянии виновника сбоя в работе подземки пока не сообщается.

Как сообщал KP.RU ранее, в скором времени на 199 станциях метро Москвы установят медиаэкраны. На них будут транслировать ролики, посвященные, в том числе и технике безопасности в подземке. Кроме того с их помощью покажут сюжеты, которые расскажут о работе столичного транспорта, его развитии и истории метро Москвы.