Захарова заявила, что угрозы США о новых антироссийских санкциях не достигли цели

Мария Захарова Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что угрозы США о новых антироссийских санкциях в случае вхождения в состав России украинских территорий не достигли цели.

Дипломат обратила внимание, что новые санкции против России вводятся и без включения каких-либо территорий в состав страны.

"Поэтому очередная угроза цели не достигла, - написала Захарова в своем телеграм-канале. - Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу".

Напомним, руководитель фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что референдумы на освобожденных территориях об их будущем статусе следует проводить одновременно.

По его словам, "если другие регионы, освобожденные от нацизма, захотят провести референдум о будущем своей территории, то это имело бы смысл сделать сообща, совместно".