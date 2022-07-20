Средства ПВО России перехватили десять ракет ВСУ, выпущенных по Херсону

Средства ПВО РФ перехватили десять ракет ВСУ, выпущенных по Херсону Фото: Александр КОЦ

В военно-гражданской администрации (ВГА) Херсона сообщили, что российские средства ПВО перехватили десять ракет, выпущенных Вооруженными силами Украины по городу.

- Около 04:30 мск в Херсоне работала (система) ПВО. Перехвачены все десять ракет, которые Украина выпустила по городу, — цитирует сообщение городской администрации ТАСС.

Напомним, ВСУ выпустили днем во вторник - 19 июля 2022 года - по Херсону шесть ракет, пять были сбиты, одна упала в районе Антоновского моста. Позже заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ракетный удар по Херсону осуществлялся при помощи американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка 60 ракетами из РЗСО «Град». Информации о пострадавших, жертвах или разрушениях не было.