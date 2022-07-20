Шойгу проинспектировал группировку «Запад», принимающую участие в спецоперации на Украине

Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку «Запад», которая принимает участие в спецоперации на Украине.

Как говорится в сообщении военного ведомства, министр выслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого о текущей обстановке и выполняемых российскими военными задачах.

Ранее Шойгу проинспектировал группировку российских войск «Восток». В ходе мероприятия командующий группировки «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе оборонного ведомства «о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности», уточнили в министерстве.

До этого министр обороны назвал приоритетным уничтожение дальнобойного оружия, которым украинские Вооруженные силы наносят удары по мирным жителям, а также полям пшеницы и хранилищам с зерном.