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Спорт20 июля 2022 6:30

"Барселона" уничтожила клуб Дэвида Бэкхема в товарищеском матче

"Барселона" разгромила со счетом 6:0 "Интер Майами" в товарищеской игре
Евгений НЕСЫН
Евгений НЕСЫН
Рафинья забил первый гол за "Барселону" после перехода из "Лидса".

Рафинья забил первый гол за "Барселону" после перехода из "Лидса".

Фото: REUTERS

Футболисты "Барселоны" продолжают подготовку к новому сезону в США. 19 июля они сыграли товариещский матч с командой "Интер Майами", которую контролирует известный в прошлом английский футболист Дэвид Бэкхем. Итог поединка каталонцев с американским "Интером" - победа со счетом 6:0, сообщает "КП-Спорт".

Голами в этом матче отметились Пьер-Эмерик Обамеянг, Рафинья, Ансу Фати, Гави, Мемфис Депай и Усман Дембеле. При этом, проводивший первую игру после перехода из «Лидса» бразилец Рафинья кроме забитого гола сделал еще две голевых передачи. Следующая встреча у "Барсы" в рамках турне в США - 24 июля. Соперник - мадридский "Реал" и эта игра пройдет в Лас-Вегасе и начнется в 6:00 по московскому времени.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что Марк Кондратюк высказался о завершившем карьеру японском фигуристе Юдзуру Ханю, тренер "Сочи" вскрыл детали перехода игроков его клуба в "Зенит", а хоккеист Илья Михеев объяснил, почему не согласился переходить в "Вашингтон" к Овечкину.