В украинскую армию забирают бедных селян вместо откупившихся богачей

Украинская армия пополняется, в основном, за счет селян, у которых нет денег, чтобы откупиться Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины активизировали призыв в армию на территории страны, причем основную массу новобранцев составляют сельские жители, так как у них не хватает денег, чтобы откупиться либо эмигрировать в другую страну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию российских силовых структур.

"Ситуация складывается таким образом, что основную призывную нагрузку несут жители сельских регионов Украины, - уточнил источник. - Они привязаны к своему жилью и хозяйству, у них, в отличие от горожан, недостаточно накоплений, чтоб откупиться от призыва".

По словам силовика, размер взятки варьируется от 100 долларов патрулю до 5 тысяч долларов сотрудникам военного комиссариата.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал цифры украинцев, которые сейчас находятся "под ружьем". По его данным, общая численность военных и сотрудников различных силовых ведомств превышает миллион человек.

Резников утверждает, что в Вооруженных Силах Украины на службе находятся до 700 тыс. человек, в Нацполиции – до 100 тыс., в Нацгвардии – до 90 тыс., Пограничные войска насчитывают еще около 60 тысяч. Однако на деле численность украинских военных значительно меньше. Подробности читайте в материале kp.ru.