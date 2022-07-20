Премьер Канады назвал возвращение турбины для "Северного потока" сложным, но верным решением

Власти Канады считают верным решением возвращение турбины для "Северного потока" Фото: REUTERS

Возвращение Германии турбины для "Северного потока" было сложным, но верным решением. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Его слова приводит телеканал Global News.

"Это было сложным, но правильным решением", - подчеркнул Трюдо, добавив, что это поможет "оказывать поддержку Украине".

Напомним, ранее Оттава приняла решение вернуть Берлину турбину Siemens для «Северного потока». Как писал сайт kp.ru, канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал такое решение канадских властей.

Однако позже Министерство внутренних дел Украины и Минэнерго страны в своем обращении призвали канадский парламент отменить такое решение. В ответ в немецком правительстве заявили, что приняли к сведению обращение Киева.

Как ранее писал сайт kp.ru, Канада в течение двух лет может провести ремонт и обслуживание еще пяти российских турбин для газопровода "Северный поток", пока в силе сохраниться соглашение об исключении из антироссийских санкционных ограничений.