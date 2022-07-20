Суда с украинским зерном начнут ходить до начала разминирования в Черном море

Суда с зерном из Украины начнут ходить по безопасным маршрутам до начала разминирования в Черном море Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суда с зерном из Украины начнут ходить до начала разминирования в Черном море. Безопасные маршруты уже определены. Об этом сообщил источник РИА Новости.

- Мы понимаем, что для разминирования портов нужно время, но решать кризис надо в оперативном порядке, в этой связи, согласно предложению ООН, планируется создать безопасный морской коридор, маршруты, в территориях, которые безопасны, где нет мин, — сказал собеседник агентства, отказавшись раскрыть дополнительную информацию.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Таийпом Эрдоганом проблему вывоза зерна из портов Украины. По словам российского лидера, стороны довольны прошедшими на прошлой неделе переговорами в Стамбуле. Как отметил президент РФ, отношения Москвы и Анкары развиваются динамично по многим направлениям.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что избежать голода в мире можно лишь в том случае, если на мировые рынки вернутся продукты питания с Украины и из России, а также российские удобрения. Гутерреш отметил, что надо действовать сообща, чтобы выработать смелые и скоординированные политические меры.