Подростка убило током на рыбалке в Нижегородской области

Фото: Андрей ЗАМАХИН

В Нижегородской области подростка убило током во время рыбалки. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает NewsNN.

Трагедия произошла вечером 18 июля в Балахне. 17-летний юноша вместе с другом пришел на озеро, расположенное в районе улицы Кавказ, чтобы порыбачить. Парень так увлекся, что не обратил внимание на провода, расположенные прямо над головой, и при очередном забрасывании коснулся их удочкой, отчего получил удар током. Молодого человека доставили в больницу, но, к сожалению, он умер в тот же вечер от полученной электротравмы.

На место происшествия немедленно выехали следователи для проведения предварительной проверки, результатом которой стало возбуждение уголовного дела по ч.1 ст. 109 УК РФ.

- В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит изучить обстоятельства травмирования подростка и дать оценку действиям работников компании, осуществляющих обслуживание и эксплуатацию линии электропередач, проходящей в непосредственной близости от озера, - рассказали в СУ СК России по Нижегородской области.