Киссинджер заявил, что лидеры Евросоюза не понимают стоящих перед ними задач

Генри Киссинджер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры стран Европейского союза не понимают стоящих перед ними задач, заявил бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер в интервью агентству Bloomberg.

"У европейских политиков нет ориентиров и понимания стоящих перед ними задач", - подчеркнул экс-помощник американского президента.

В частности, Киссинджер подверг критике действия немецкого канцлера Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. По его словам, им следует равняться на политических деятелей середины XX века - первого федерального канцлера ФРГ Конрада Аденауэра и французского генерала Шарля де Голля, который стал первым президентом Пятой республики.

Как ранее писал сайт kp.ru, Киссинджер выразил мнение, что конфликт вокруг Украины может разрешиться тремя способами, в зависимости от которых роль НАТО может укрепиться или ослабнуть в Европе.

Первый вариант – сохранить текущее положение дел, в результате чего России отойдет 20% Украины и большая часть Донбасса, считает американский государственный деятель.

Второй вариант - попытка "выдавить" Россию с территорий, которые она "присоединила" до начала специальной операции, в том числе полуостров Крым, отметил политик.

Суть третьего сценария, по версии Киссинджера, заключается в "откате назад" к ситуации до начала российской спецоперации.