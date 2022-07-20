Новым президентом Шри-Ланки избран Ранил Викремесингхе

Ранил Викремесингхе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранил Викремесингхе назначен на пост президента Шри-Ланки. Об этом сообщил генеральный секретарь парламента Шри-Ланки Дхаммика Дасанаяке в среду, 20 июля 2022 года.

Соответствующее решение принято по итогам парламентского голосования.

"По результатам голосования восьмым президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка избран Ранил Викремесингхе", - констатировал Дасанаяке.

Отметим, что Ранил Викремесингхе ранее занимал пост премьер-министра Шри-Ланки, а после отъезда президента исполнял обязанности главы государства.

Напомним, 9 июля 2022 года, толпа протестующих ворвалась в резиденцию президента Шри-Ланки, который успел покинуть здание за несколько минут до того, как туда ворвались участники массовых акций.

Позже глава государства покинул Шри-Ланку, а временно исполняющим его обязанности стал премьер. 16 июля глава государства прилетел в Сингапур, откуда направил официальное письмо о своей отставке.

Как ранее писал сайт kp.ru, Ранил Викрамасингхе заявил, что санкционные ограничения Запада в отношении Москвы, поставят на колени не Россию, а страны третьего мира, которые и пострадают от этих санкций. Политик добавил, что антироссийские санкции и ситуация на Украине стали причиной глобального продовольственного и топливного кризисов.