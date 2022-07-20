Генпрокуратура России признала нежелательным Фонд открытой Эстонии*

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательным Фонд открытой Эстонии* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура РФ приняла решение признать нежелательным Фонда открытой Эстонии (Open Estonia Foundation)*.

- По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Фонд Открытой Эстонии» (Avatud Eesti Fond SA, Open Estonia Foundation, Эстонская Республика)*, — говорится в сообщении ведомства.

Поясняется, что деятельность организация угрожает безопасности России.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательными «Bellingcat Ltd.** (Великобритания), Stichting Bellingcat** (Нидерланды), The Insider** (Латвия), «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute) (Чехия)».

В конце мая Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой организации «Фонд имени Генриха Бёлля». Решение принято по результатам изучения поступивших в ведомство материалов. Как говорилось в сообщении ведомства, «деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации». Ведомство направило уведомление о признании организации нежелательной в Министерство юстиции России для внесения ее в соответствующий перечень иностранных и международных неправительственных организаций.

*Организация, признанная в РФ нежелательной

**Организация, признанная в РФ СМИ-иноагентом