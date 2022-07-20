МегаФон предложил добавлять домашних животных в семейную группу

МегаФон создал мобильное предложение для владельцев домашних животных, объединяющее тариф для «умных» ошейников и преимущества группы «Моя Семья». Данная опция позволяет подключить безлимитный интернет для GPS-трекеров, отслеживать баланс устройства и мгновенно его пополнять. Абоненты будут уверены, что не потеряют связь с питомцем из-за минуса на счете, и избавятся от переживаний за любимых четвероногих в поездках и на прогулках.

По словам директора по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрия Рудских, многих владельцев животных от покупки GPS-трекера останавливает отсутствие понятных тарифов и трудности с обслуживанием устройства. «Мы подобрали для «умных» ошейников оптимальный тариф с безлимитным мобильным интернетом и предложили нашим абонентам добавлять SIM-карты этих устройств в семейную группу. Теперь хозяева будут уверены, что ошейник не отключится неожиданно из-за минуса на счете и забудут о переживаниях за питомцев вне дома. Такое решение кажется нам важным, ведь миллионы людей считают домашних животных полноправными членами семьи», — отметил Дмитрий Рудских.

К трекеру можно подключить SIM-карту с тарифом «Умные вещи», который включает опцию безлимитного интернета на оптимальной скорости. Хозяин питомца может вносить абонентскую плату еженедельно, а если устройство используется постоянно – выбрать более выгодные условия с оплатой за год или даже один раз и навсегда.