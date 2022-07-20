Роскомнадзор обязал поисковые системы маркировать Wikimedia как нарушителя законов России

Роскомнадзор обязал поисковые системы помечать Wikimedia как нарушителя законов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор принял меры в отношении Wikimedia Foundation за многочисленные нарушения законодательства России.

В Telegram-канале Роскомнадзора говорится, что ведомством «принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства».

Уточняется, что на принадлежащем Wikimedia ресурсе Wikipedia не были удалены материалы, содержащие недостоверную информацию о спецоперации на Украине.

Ранее аналогичные меры были приняты в отношении стримингового сервиса Twitch. Сайт отказался удалят противоправную информацию.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Depositphotos. Как говорится в сообщении, доступ к сайту фотобанка ограничен на основании статьи 15.3 («Реестр информации, распространяемой с нарушением закона в части ст. 15.3 и 15.3-1 Федерального закона № 149-ФЗ») федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта статья регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.