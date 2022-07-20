Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Глава региона отметил, что множество перспективных проектов получат поддержку на региональном уровне. Фото: Дмитрий БУРЛАКОВ

19 июля в Центре международной торговли в Москве стартовала очная часть двухдневного форума «Сильные идеи для нового времени». Его организаторами выступили Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Также в рамках форума прошло заседание «Клуба губернаторов по поддержке и реализации идей». Лучшие региональные практики Самарской области представил губернатор Дмитрий Азаров.

Регион традиционно принимает активное участие в форуме. В этом году Самарская область попала в тройку лидеров по числу идей, представив на форум 1351 инициативу, почти половина из которых приходится на направление «Национальная социальная инициатива». Также регион стал одним из лидеров, попав в тройку лидеров по количеству идей по количеству предложений, попавших в федеральные ТОП-100 и ТОП-1000.

Самарская область поддержит проекты-победители. Среди них «Университет ВОРДИ» — проект по улучшению качества жизни семей с детьми-инвалидами и инвалидами старше 18 лет. Не менее актуален проект «Зеленое сердце», целью которого является восстановление и сохранение природных объектов Самарской области. В регионе также реализуют проект «Психотюнинг», ориентированный на адресное сопровождение лиц, реализующих социальные контракты. Эти и многие другие идеи получат поддержку на региональном уровне.

— Мой опыт показывает, что именно такие проекты являются самыми эффективными, самыми востребованными людьми. А значит, мы вместе, действуя сообща, сделаем этот мир чуть лучше, добрее, полезнее для тех, кто нуждается в нашей помощи, — отметил Дмитрий Азаров. — Уверен, что мы совместно воплотим в жизнь эти идеи, чтобы наша Родина становилась сильнее год от года.

Фото: Глава региона отметил, что множество перспективных проектов получат поддержку на региональном уровне.

Автор фото: Дмитрий Бурлаков.