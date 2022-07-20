Байкер "Хирург" сообщил об обысках в домах членов "Ночных волков" в Европе

Александр Залдастанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Европе проводятся обыски в домах участников всероссийского мотоклуба "Ночные волки". Об этом рассказал РИА Новости президент "Ночных волков" Александр "Хирург" Залдастанов.

По словам байкера, давление со стороны европейских правоохранительных органов началось несколько дней назад.

"Несколько дней назад во многих домах "Ночных волков" начались обыски, давление и даже аресты, - уточнил Залдастанов. - Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее".

"Хирург" подчеркнул, что запретить и запугать "Ночных волков" не удастся, так как "убеждения, правду, идею невозможно победить" таким способом.

Как ранее писал сайт kp.ru, Европейский союз рассматривает возможность включения в "черный список" в рамках седьмого пакета антироссийских ограничительных мер мотоклуба "Ночные волки", а также его руководителей.

Среди участников готовящегося "черного списка" не только россияне. Например, глава европейского отделения "Ночных волков" Йозеф Гамбалек является гражданином Словакии.