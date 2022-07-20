Лавров заявил, что навязанные из Брюсселя требования начинают мешать странам Евросоюза

Лавров сравнил происходящие в Европейском союзе с маятником Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT заявил, что навязанные из Брюсселя требования начинают мешать странам – членам Европейского союза, а также раздражать их.

Лавров сравнил происходящие в Европейском союзе с маятником, который качнется из стороны, ассоциировавшийся с быстрой интеграцией, в другую сторону, «когда навязанные из Брюсселя требования, как я уже сказал, далеко не всегда опирающиеся на законодательные договоренности, начинают раздражать и мешать странам выстраивать свою внутреннюю национальную жизнь в соответствии с традициями, со своей религией».

В качестве примера глава российского внешнеполитического ведомства привел Венгрию, указав на то, что Европейский союз «пристает» к Будапешту по поводу пропаганды нетрадиционных ценностей.

Как писал сайт kp.ru, Лавров также заявил, что Европейский союз исчерпал потенциал антироссийских санкционных ограничений, поэтому вынужден вносить в ограничительные меры новые уточнения.