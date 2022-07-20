Лавров заявил, что потенциал антироссийских санкций исчерпан

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT заявил, что потенциал антироссийских санкционных ограничений исчерпан. По его словам, именно поэтому Европейский союз вынужден вносить в ограничительные меры новые уточнения.

«Насчет очередного анонсированного пакета санкций, что он из себя представляет - санкции или даже изъятие санкций? И то, и другое, потому что они (ЕС) уже исчерпали все возможные сферы, где они были готовы наносить нам ущерб», - сказал заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью, которое проводит главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Лавров также указал на то, что принятый в отношении Москвы санкционные ограничения начали негативно сказываться на самом Европейском союзе, поэтому в режим санкций были внесены корректировки, которые позволят обслуживать экспорт российского продовольствия.

Напомним, в понедельник, 18 июля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы МИД стран - членов ЕС согласовали новый пакет санкций в отношении Москвы, который, как он отметил, не содержит дополнительных запретов на поставки энергоносителей.