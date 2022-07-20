В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии новых случаев оспы обезьян в России

Новых заражений оспой обезьян в России не зафиксировано Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России не зафиксировано новых случаев заражения оспой обезьян. Об этом рассказал журналистам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в среду, 20 июля 2022 года.

"У нас пока с вами один случай официально зарегистрированный, в Санкт-Петербурге, и это завоз из Европы", - констатировал Горелов.

По его словам, у первого и единственного инфицированного в стране прошел инкубационный период заболевания, который составляет две недели.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян во вторник, 12 июля 2022 года. В Роспотребнадзоре уточнили, что заболевание выявлено у российского туриста, который вернулся из путешествия по странам Европы. Болезнь протекает в легкой форме. Пациент изолирован. Он проходит лечение в инфекционном отделении больницы.