Лавров заявил о бессмысленности переговоров с Украиной

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о бессмысленности мирных переговоров с Украиной. Так он прокомментировал слова политиков Запада о том, что Украина должна одержать победу «на поле боя».

- Я считаю, что все это, как говорят, в пользу бедных... И потому что не получится, и потому что они никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей. Мы это уже поняли, — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства в интервью RT.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры России и Украины в случае возобновления будут проходить на совершенно других условиях, в отличие от стамбульских переговоров. Как отметил помощник российского лидера, пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мирные переговоры с РФ возможны «только после ее поражения». Он отметил, что ход переговоров напрямую зависит от ситуации на фронте. Заявление Кулебы прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее мнению, позиция Киева по вопросу переговоров с Москвой является «напетой Вашингтоном песней».

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