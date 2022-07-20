Климатолог рассказал об очередном похолодании в Ростовской области летом 2022 года

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Ростовскую область ждет третье ощутимое похолодание с начала лета. Об этом изданию RostovGazeta рассказал кандидат географических наук Александр Иошпа. Эксперт по метеорологии, климатологии и агрометеорологии объяснил, с чем связана необычная для разгара лета на Дону погода.

Как рассказал специалист, резкое похолодание в регионе вызвало перемещение воздушных масс в нижнем слое атмосферы, тропосфере, в мередиональном направлении. Это значительно влияет на климатические условия. По его словам, область ждет уже третий с начала сезона заход холодного воздуха, из-за чего ночная температура опустится до +10 градусов.

То же самое было и седьмого июня, когда от захода холодного воздуха температура ночью была ниже +10, что подтвердило расчеты, проведенные климатологами.

Также эксперт напомнил и о локальном влиянии человека на климат.

- 80 процентов природных пожаров происходит по вине людей. А микропластик, используемый повсеместно, засоряет окружающую среду и даже организм человека, - заметил климатолог.