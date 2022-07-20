Депутат Госдумы Пахомов заявил, что апартаменты никогда не приравняют к жилью в России

Апартаменты не планируется приравнивать к жилью, а вот налоги на них могут снизить Фото: Shutterstock

Апартаменты никогда не приравняют к жилью в России, заявил глава комитета Госдумы по строительству Сергей Пахомов в среду, 20 июля 2022 года. Его слова приводит РИА Новости.

"Никогда из власти никто не обещал перевода апартаментов в жилую недвижимость, - подчеркнул Пахомов. - Апартаменты не будут приравнены к жилью и не попадут под действие Жилищного Кодекса".

Вместе с тем, народный избранник не исключает снижения налогов на апартаменты. По его словам, согласно этой идее, регулирование соответствующих ставок планируется предоставить региональным властям.

Напомним, еще в 2017 году в Минстрое РФ разработали законопроект, который приравняет апартаменты к жилым помещениям. И, стало быть, в них можно будет прописываться. Жилье такого формата в нашей стране в среднем на 20% дешевле, чем квартиры. И обычно апартаменты покупают люди, у которых не стоит вопрос с регистрацией.