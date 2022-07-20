Российские военные угнали украинский танк с поля боя под Донецком

Военные РФ угнали украинский танк с поля боя под Донецком Фото: Александр КОЦ

Военкор ВГТРК Александр Сладков рассказал, что военные ВС России угнали украинский танк с поля боя под Донецком.

В своем Telegram-канале, журналист рассказал, что бой длился пять часов. Четыре украинских танка и 50 пехотинцев ВСУ пытались сбить донецких резервистов с позиций. Однако попытка закончилась провалом.

- Сожгли два танка, один остановили огнем, взяли в плен командира украинского экипажа, — рассказал военкор.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало видео штурма украинского опорного пункта российскими десантниками. При штурме российские военные вели огонь из вооружения БМД, ПРК и переносных огнеметов. Их поддерживали минометами и огнем по опорному пункту из танков.

До этого официальный представитель министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили хранилище боеприпасов к американскому и европейскому оружию, поставляемому на Украину. Склад с боеприпасами располагался рядом с населенным пунктом Беленькое в Одесской области. Удар по нему нанесен высокоточным оружием, уточнили в Минобороны РФ.