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Экономика20 июля 2022 10:30

Власти ФРГ собираются предоставить до 10 млрд евро на спасение Uniper

СМИ: Власти ФРГ предоставят до 10 млрд евро на спасение Uniper
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Власти ФРГ собираются предоставить до 10 млрд евро на спасение Uniper

Власти ФРГ собираются предоставить до 10 млрд евро на спасение Uniper

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейший импортер российского газа в Германию Uniper собирается вскоре подписать соглашение с правительством ФРГ о получении финансовой помощи на фоне сокращения поставок из России, а взамен немецкие власти планируют приобрести долю в компании.

Как сообщают агентства Bloomberg и Reuters, газета Handelsblatt, немецкие власти собираются вложить в компанию около 5,1 млрд евро, но не более 10 млрд евро. Как сообщает источник изданий, правительство ФРГ рассчитывает получить гибридные ценные бумаги совместно с обычными акциями по номинальной стоимости для расширения капитала. Уточняется, что на данный момент идет обсуждение точной суммы, а окончательно она будет определена в ближайшие дни.

Согласно данным Bloomberg и Handelsblatt, в рамках соглашения немецкое правительство получит блокирующий пакет в размере до 30% ценных бумаг компании. Reuters отмечает, что речь идет о доле в 15-30%. На данный момент самым крупным акционером Uniper является финская энергетическая госкомпания Fortum Oyj, которой принадлежит 78%.

Ранее сообщалось, что Uniper терпит ежедневные убытки в десятки миллионов евро после того, как в июне этого года Россия сократила поставки газа в Германию, вынудив Берлин покупать газ из других источников по гораздо более высоким ценам.