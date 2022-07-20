Власти ФРГ собираются предоставить до 10 млрд евро на спасение Uniper Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейший импортер российского газа в Германию Uniper собирается вскоре подписать соглашение с правительством ФРГ о получении финансовой помощи на фоне сокращения поставок из России, а взамен немецкие власти планируют приобрести долю в компании.

Как сообщают агентства Bloomberg и Reuters, газета Handelsblatt, немецкие власти собираются вложить в компанию около 5,1 млрд евро, но не более 10 млрд евро. Как сообщает источник изданий, правительство ФРГ рассчитывает получить гибридные ценные бумаги совместно с обычными акциями по номинальной стоимости для расширения капитала. Уточняется, что на данный момент идет обсуждение точной суммы, а окончательно она будет определена в ближайшие дни.

Согласно данным Bloomberg и Handelsblatt, в рамках соглашения немецкое правительство получит блокирующий пакет в размере до 30% ценных бумаг компании. Reuters отмечает, что речь идет о доле в 15-30%. На данный момент самым крупным акционером Uniper является финская энергетическая госкомпания Fortum Oyj, которой принадлежит 78%.

Ранее сообщалось, что Uniper терпит ежедневные убытки в десятки миллионов евро после того, как в июне этого года Россия сократила поставки газа в Германию, вынудив Берлин покупать газ из других источников по гораздо более высоким ценам.