Лавров заявил, что при начале спецоперации на Украине даже испытал облегчение

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT назвал специальную военную операцию на Украине неизбежной, отметив, что при ее начале он испытал «даже облегчение».

«Что касается ощущений, чувств, которые я испытал, когда это уже всё было объявлено: неизбежность. Не радость», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью, которое проводит главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Лавров отметил, что с началом специальной военной операции испытал «даже облегчение». «Очень долгие годы мы не могли ответить на вопрос не только людей из Донбасса, но и также многих наших граждан, доколе можно позволять издеваться над здравым смыслом, народом», - заявил он.

Как писал сайт kp.ru, Лавров также заявил, что на фоне поставок западных вооружений Украине географические задачи специальной военной операции России изменились, поэтому на сегодняшний день это не только Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР).