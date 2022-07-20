Захарова высмеяла заявление Белого дома о работе Байдена цитатой из «Федота-стрельца»

Мария Захарова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу рассказал, чем был занят американский лидер Джо Байден.

Напомним, в администрации США ответили, что глава государства «был очень занят проблемами американского народа».

«Утром мажу бутерброд –

Сразу мысль: а как народ?

И икра не лезет в горло,

И компот не льется в рот!» — прокомментировала пьесу Захарова.

Ранее Захарова, комментируя призыв главы европейской дипломатии Жозепа Борреля подождать эффекта от антироссийских ограничений, заявила, что жители стран Евросоюза сразу же почувствовали на себе эффект от санкций против России.

До этого представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что признание экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации государственных переворотов в других странах заслуживает отдельной реакции и дальнейшего разбора. По ее словам, раньше американские чиновники утверждали, что они поддерживают «демократические силы» в тех или иных странах. Заявление Болтона необходимо проанализировать и выяснить, в каких именно точках земного шара Соединенные Штаты планировали госпереворот, подчеркнула Захарова.