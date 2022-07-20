Медведев перечислил 11 «грехов» России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале представил список из 11 «грехов» России. Об этом он написал.

В списке под названием «в чем виновата Россия», Медведев включил подорожание бензина в Соединенных Штатах, рост стоимости продуктов в магазинах на всех континентах, жару на европейских курортах, а также введение санкционных ограничений против себя и то, что Соединенные Штаты могут голосовать по почте, а канцлера ФРГ Олафа Шольца назвали «обиженной ливерной колбасой».

Политик также назвал Россией «виноватой» в отставках европейских лидеров и в манипулировании общественных мнением. Кроме того, Россия стала виновной убийстве политика Гая Юлия Цезаря «бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов», а также в «ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующем исчезновении динозавров».

«Список открытый. Пополняется», - добавил зампред Совбеза РФ.