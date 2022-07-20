Роспотребнадзор принимает меры для предотвращения завоза чумы в Россию

Роспотребнадзор принимает меры для для исключения рисков завоза и распространения чумы в России Фото: REUTERS

Роспотребнадзор принимает меры, чтобы предотвратить завоз чумы в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 20 июля 2022 года.

"Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, - констатировали в надзорном органе. - Предпринимаются все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространения заболевания".

Напомним, случай заболевания бубонной чумой выявлен в Китае. Это произошло в Нинся-Хуэйском автономном районе. Инфицированный – мужчина, ему 45 лет. Симптомы заболевания появились у него 12 июля, накануне мужчина посетил автономный район Внутренняя Монголия.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России выявлено пять случае заболевания новым подвидом коронавирусной инфекции "Кентавр". Все инфицированные проживают в Москве. Заболевание протекает в легкой форме, поэтому пациентов не стали госпитализировать.