Футболист Жоаозиньо заявил, что не жалеет о получении паспорта России

Футболист Жоаозиньо - игрок ФК "Сочи". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Игрок футбольного клуба "Сочи" Жоаозиньо в 2016 году стал гражданином России. Спустя несколько лет игрок, родившийся в Бразилии, признался, что нисколько не жалеет о сделанном шаге:

- Это же здорово. Я люблю Россию. Останусь? Не знаю, не знаю. Еще об этом не думал. Сам приму решение позже, - признался Жоаозиньо в интервью "КП-Спорт".

33-летний футболист играл в разное время за "Сочи", "Краснодар" и "Динамо" (Москва). В Россию он переехал в 2011 году из болгарского клуба "Левски". В составе "Краснодара" он выигрывал бронзу чемпионата России 2014/2015, брал серебро с ФК "Сочи" в сезоне 2021/2022.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что появились новые слухи о возможном переходе Марио Фернандеса, "Матч ТВ" назвал два матча, которые покажет в прямом эфире во 2 туре РФПЛ и "Барселона" объявила о трансфере Роберта Левандовски.