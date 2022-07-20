В Еврокомиссии заявили, что "Северный поток - 2" не может работать

Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 20 июля, заявила, что на сегодняшний день газопровод «Северный поток – 2» не сертифицирован, поэтому он не может эксплуатироваться ни при каких обстоятельствах.

«"Северный поток - 2" не сертифицирован и не может работать», - заявила глава Еврокомиссии в ходе пресс-конференции в Брюсселе, отметив, что в отношении газопровода «Северный поток», Москве «никто не мешает поставлять газ в ЕС по нему, поскольку Канада решила вернуть газовую турбину и она уже отправлена».

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила странам - членам Европейского союза сократить потребление газа на 15% с августа по апрель этого года. Как писал сайт kp.ru, Урсула фон дер Ляйен, представляя данный план действий по газу, заявила, что Еврокомиссия рассматривает вероятным сценарием полное отключение голубого топлива из России, предлагая в связи с этим начать подготовку к такому сценарию.