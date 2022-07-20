Жоаозиньо рассказал, что продолжает общение с владельцем ФК "Краснодар" Галицким после ухода из "Краснодара"

Бразилец Жоаозиньо играл семь лет за ФК "Краснодар". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бразильский легионер футбольного клуба "Сочи" Жоаозиньо поведал о своих личных отношениях с владельцем "Краснодара" Сергеем Галицким. Принявший гражданство России игрок сказал, что продолжает общение с бывшим боссом:

- Замечательный человек. Особенный человек для меня. Мы с ним до сих пор время от времени общаемся. Но только на футбольные темы. Про жизнь? Не общаемся, - сказал Жоазиньо в интервью "КП-Спорт".

В составе "Краснодара" бразильский футболист, напомним, оказался, в 2011 году, перейдя из болгарского клуба "Левски". За краснодарцев он провел 177 матчей, в которых забил 27 голов.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что появились новые слухи о возможном переходе Марио Фернандеса, "Матч ТВ" назвал два матча, которые покажет в прямом эфире во 2 туре РФПЛ и "Барселона" объявила о трансфере Роберта Левандовски.