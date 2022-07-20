В Еврокомиссии заявили, что России никто не мешает поставлять газ по "Северному потоку -1" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москве никто не мешает поставлять в Европейский союз газ по трубопроводу «Северный поток 1». Такое заявление в среду, 20 июля, сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, указав на то, что Канада вернула турбину, которая, по ее словам, находится в пути и вернется вовремя.

«Что касается "Северного потока", то России никто не мешает поставлять газ в ЕС по нему, поскольку Канада решила вернуть газовую турбину и она уже отправлена"» - заявила глава Еврокомиссии в ходе пресс-конференции в Брюсселе, подчеркнув при этом, что «"Северный поток - 2" не сертифицирован и не может работать».

Напомним, ранее Оттава решила вернуть Берлину турбину Siemens для «Северного потока - 1». Как писал сайт kp.ru, российские журналисты узнали, что турбину отправили на самолете в Германию в минувшие воскресенье, 17 июля, и, предположительно, в Россию она должна прибыть к следующему воскресенью, 24 июля, а доставят ее через Хельсинки. Тем не менее, сегодня, 18 июля, «Газпром» в очередной раз заявил, что компания не располагает документами на вывоз этой турбины в условиях санкций.